На Кубани осудили членов банды за покушение на убийство двух братьев

В Краснодарском крае в апреле вынесли приговор трем участникам преступной группы, которые пытались убить по найму двух братьев

Осенью 2017 года на Украине 40-летний россиянин создал преступную группу, чтобы убить двух жителей Краснодарского края, с которыми у него и членов его семьи был конфликт. В состав банды вошли 32‑летний и 40-летний граждане Украины, в качестве пособника они привлекли 44-летнего гражданина Армении.

В декабре 2017 года двое украинцев с оружием попытались застрелить мужчину, однако из-за осечки он остался жив. После этого злоумышленники попытались убить 35-летнего брата потерпевшего — они расстреляли его машину из автомата, но мужчина спасся.

В апреле 2018 года злоумышленников задержали, когда они планировали очередное убийство братьев.

Мужчин признали виновными по ч. 3 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение госграницы РФ, совершенное организованной группой), ч. 1, 3 ст. 30, п. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение и приготовление к убийству двух лиц по найму), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, ч. 3 ст. 222.1 УК РФ, ч. 3 ст. 322 УК РФ (Контрабанда огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатого устройства, их незаконное хранение и ношение), а также по ч. 3 ст. 327 УК РФ (Использование заведомо подложных паспортов).

Гражданина Армении осудили по ч. 5 ст. 33 УК РФ (Пособничество), ч. 3 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение госграницы РФ), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, ч. 3 ст. 222 УК РФ (Контрабанда оружия и боеприпасов через таможенную границу, их хранение и ношение).

Суд приговорил граждан Украины к 16 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в 200 тыс. рублей. Их подельнику назначили восемь лет колонии строгого режима, сообщили 9 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.