На Кубани мужчину осудили за убийство знакомого камнем на ж/д станции

Краснодарский край

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В Апшеронске в апреле мужчину признали виновным в убийстве знакомого на железнодорожной станции

Суд установил, что 4 сентября 2018 года на погрузочно-разгрузочном ж/д пути станции Апшеронская мужчина несколько раз ударил камнем своего знакомого по голове. После этого он скрылся с места преступления. Пострадавший умер на месте.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима, сообщили 9 апреля в пресс-службе Южного следственного управления СК России.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре приезжий убил знакомого за отказ мыть посуду 8 марта.

Апшеронский район Следственный комитет Суд Убийство
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