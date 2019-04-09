На Кубани мужчину осудили за убийство знакомого камнем на ж/д станции
В Апшеронске в апреле мужчину признали виновным в убийстве знакомого на железнодорожной станции
Суд установил, что 4 сентября 2018 года на погрузочно-разгрузочном ж/д пути станции Апшеронская мужчина несколько раз ударил камнем своего знакомого по голове. После этого он скрылся с места преступления. Пострадавший умер на месте.
Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима, сообщили 9 апреля в пресс-службе Южного следственного управления СК России.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре приезжий убил знакомого за отказ мыть посуду 8 марта.
Галерея на Шуховской башне, ритуалы «казаков-магов», бой с тенью мэра и другие случаи
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.