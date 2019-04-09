На Кубани мужчину осудили за убийство знакомого камнем на ж/д станции

В Апшеронске в апреле мужчину признали виновным в убийстве знакомого на железнодорожной станции

Суд установил, что 4 сентября 2018 года на погрузочно-разгрузочном ж/д пути станции Апшеронская мужчина несколько раз ударил камнем своего знакомого по голове. После этого он скрылся с места преступления. Пострадавший умер на месте.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима, сообщили 9 апреля в пресс-службе Южного следственного управления СК России.