В Адыгее дети бесплатно получат ортопедическую обувь
Власти Адыгеи в 2019 году намерены обеспечить ортопедической обувью более 213 детей
В конце марта власти заключили госконтракт на 868,3 тыс. рублей. В целом на обеспечение детей протезно-ортопедическими предметами в 2019 году в республиканском бюджете предусмотрен 1 млн 270 тыс. рублей, сообщили порталу Юга.ру в министерстве труда и соцразвития республики.
В ведомстве рассчитывают в этом году благодаря сэкономленным средствам разыграть еще один контракт и увеличить охват детей, которым предоставят специальную обувь.
«Эта региональная мера. Поддержка выполняется на основании республиканского законодательства и в соответствии с поручениями главы Адыгеи Мурата Кумпилова по развитию здоровьесберегающих технологий в республике. Оказание этой меры соцподдержки будет способствовать улучшению здоровья детей и в дальнейшем позволит им избежать инвалидности», — прокомментировали в министерстве труда и соцразвития Адыгеи.
Бесплатно получить ортопедическую обувь смогут все дети республики. Для этого необходимо получить заключение врача, а также направление из органов соцзащиты.
Как сообщали Юга.ру, в 2018 годув Адыгее на предоставление специальной обуви, корсетов и других протезно-ортопедических предметов из бюджета направили 1 млн 270 тыс. рублей.
Как и когда современное искусство вторгалось на улицы Краснодара
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.