В Адыгее дети бесплатно получат ортопедическую обувь

Адыгея

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Власти Адыгеи в 2019 году намерены обеспечить ортопедической обувью более 213 детей

В конце марта власти заключили госконтракт на 868,3 тыс. рублей. В целом на обеспечение детей протезно-ортопедическими предметами в 2019 году в республиканском бюджете предусмотрен 1 млн 270 тыс. рублей, сообщили порталу Юга.ру в министерстве труда и соцразвития республики.

В ведомстве рассчитывают в этом году благодаря сэкономленным средствам разыграть еще один контракт и увеличить охват детей, которым предоставят специальную обувь.

«Эта региональная мера. Поддержка выполняется на основании республиканского законодательства и в соответствии с поручениями главы Адыгеи Мурата Кумпилова по развитию здоровьесберегающих технологий в республике. Оказание этой меры соцподдержки будет способствовать улучшению здоровья детей и в дальнейшем позволит им избежать инвалидности», — прокомментировали в министерстве труда и соцразвития Адыгеи.

Бесплатно получить ортопедическую обувь смогут все дети республики. Для этого необходимо получить заключение врача, а также направление из органов соцзащиты.

Как сообщали Юга.ру, в 2018 годув Адыгее на предоставление специальной обуви, корсетов и других протезно-ортопедических предметов из бюджета направили 1 млн 270 тыс. рублей.

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