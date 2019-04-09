Депутаты ЗСК поддержали поправки в закон о госзакупках
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 8 апреля проголосовали за внесение изменений в закон о госзакупках
На 21-м внеочередном пленарном заседании кубанские парлментарии проголосовали за внесение изменений в федеральный закон, связанный с закупками.
Сначала депутаты рассмотрели проект постановления «О положительном отзыве на проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон „О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд“"».
Предложенные изменения призваны сэкономить время при проведении закупок в строительной сфере. Также по проекту можно будет один раз продлить срок исполнения контракта, а при нарушении его условий подрядчиком — сразу перезаключить его со вторым участником конкурентной закупки. Законопроект также упрощает порядок изменения отдельных контрактов с единственным поставщиком, включая их продление.
В ближайшее время закон рассмотрят депутаты Госдумы в первом чтении.
«Отрадно отметить, что в законопроекте частично нашли отражение ряд тех положений, которые мы сформулировали и направили в качестве законодательной инициативы в Госдуму», — прокомментировал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
Вторым вопросом парламентарии рассмотрели постановление о поддержке внесения изменений в ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Новые изменения снимут ограничения действия национального режима при отдельных закупках в сфере культуры. Такая мера позволит закупать специализированное оборудование и материалы, которые производятся в мире ограниченным числом организаций и не имеют полноценных аналогов в России.
По документу заказчик сможет установить запрет на привлечение субподрядчиков при проведении музеями, архивами и библиотеками конкурсов с ограниченным участием поставщиков. Изменения будут учитывать специфику закупок в сфере культуры, повысят ответственность за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд и эффективность закупок.
Кроме того, депутаты предложили установить целый ряд оснований заключения контрактов с единственным поставщиком, которые имеют непосредственное отношение к закупкам в сфере культуры. Парламентарии приняли нововведения единогласно, сообщили в пресс-службе ЗСК.
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