Австрия планирует передать в Россию предметы искусства, похищенные из Темрюка во время Второй мировой

Австрия во время визита президента республики Александера Ван дер Беллена в Россию планирует передать предметы древнего искусства, похищенные из Темрюка

Предметы украли в 1943 году. Возврат трех древних амфор и пяти могильных барельефов готовит музей Зальцбурга. Президент Австрии планирует посетить Россию в мае.

Артефакты вывез нацистский генерал Рудольф Конрад из разрушенного музея в Темрюке и подарил гауляйтеру Зальцбурга Густаву Адольфу Шеелю. Затем ценности оказались в музее.

Сейчас ведется работа по наделению руководства музея Зальцбурга полномочиями по организации реституции, пишет ТАСС со ссылкой на австрийскую газету Salzburger Nachrichten.