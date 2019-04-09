Австрия планирует передать в Россию предметы искусства, похищенные из Темрюка во время Второй мировой
Австрия во время визита президента республики Александера Ван дер Беллена в Россию планирует передать предметы древнего искусства, похищенные из Темрюка
Предметы украли в 1943 году. Возврат трех древних амфор и пяти могильных барельефов готовит музей Зальцбурга. Президент Австрии планирует посетить Россию в мае.
Артефакты вывез нацистский генерал Рудольф Конрад из разрушенного музея в Темрюке и подарил гауляйтеру Зальцбурга Густаву Адольфу Шеелю. Затем ценности оказались в музее.
Сейчас ведется работа по наделению руководства музея Зальцбурга полномочиями по организации реституции, пишет ТАСС со ссылкой на австрийскую газету Salzburger Nachrichten.
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