В Сочи один человек пострадал в крупном пожаре в жилом доме

В Сочи 8 апреля загорелся двухэтажный жилой дом с хозяйственной постройкой

В 18:24 пожарные получили сообщение о том, что в Рабочем переулке горит здание. Прибывшие на место спасатели установили, что огонь охватил жилое здание с хозпостройкой общей площадью 250 кв. метров.

Ликвидацией занимались 27 человек и 5 спецмашин. В 20:08 огонь был локализован.

При пожаре пострадал один человек, его госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Для жильцов дома подготовили пункт временного размещения. По предварительным данным, расселят восемь человек.