В Сочи один человек пострадал в крупном пожаре в жилом доме

Краснодарский край

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В Сочи 8 апреля загорелся двухэтажный жилой дом с хозяйственной постройкой

В 18:24 пожарные получили сообщение о том, что в Рабочем переулке горит здание. Прибывшие на место спасатели установили, что огонь охватил жилое здание с хозпостройкой общей площадью 250 кв. метров. 

Ликвидацией занимались 27 человек и 5 спецмашин. В 20:08 огонь был локализован. 

При пожаре пострадал один человек, его госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. 

Для жильцов дома подготовили пункт временного размещения. По предварительным данным,  расселят восемь человек.

Как сообщали Юга.ру, ранее в Хостинском районе Сочи загорелись два дома общей площадью 200 кв. метров. Пожар потушили к 19:54.

МЧС Пожары Сочи
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