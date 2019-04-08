В Сочи один человек пострадал в крупном пожаре в жилом доме
В Сочи 8 апреля загорелся двухэтажный жилой дом с хозяйственной постройкой
В 18:24 пожарные получили сообщение о том, что в Рабочем переулке горит здание. Прибывшие на место спасатели установили, что огонь охватил жилое здание с хозпостройкой общей площадью 250 кв. метров.
Ликвидацией занимались 27 человек и 5 спецмашин. В 20:08 огонь был локализован.
При пожаре пострадал один человек, его госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Для жильцов дома подготовили пункт временного размещения. По предварительным данным, расселят восемь человек.
Как сообщали Юга.ру, ранее в Хостинском районе Сочи загорелись два дома общей площадью 200 кв. метров. Пожар потушили к 19:54.
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