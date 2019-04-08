В Сочи загорелись два дома общей площадью 200 кв. метров
В сочинском микрорайоне «Совхоз Приморский» вечером 8 апреля произошел пожар в двух домах
Сообщение о возгорании зданий на улице Гвоздик поступило в 17:22. Загорелись два частных дома, огонь охватил площадь 150 кв. метров и 50 кв. метров.
На место направили 12 спасателей и 4 спецмашины.
В 18:33 пожар был локализован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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