В Сочи загорелись два дома общей площадью 200 кв. метров 

В сочинском микрорайоне «Совхоз Приморский» вечером 8 апреля произошел пожар в двух домах

Сообщение о возгорании зданий на улице Гвоздик поступило в 17:22. Загорелись два частных дома, огонь охватил площадь 150 кв. метров и 50 кв. метров.

На место направили 12 спасателей и 4 спецмашины.

В 18:33 пожар был локализован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.