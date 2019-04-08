Дизайнер из Адыгеи представит свою коллекцию на Неделе моды в Москве

Адыгея

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Дизайнер из Адыгеи Сусанна Макерова готовит новую коллекцию «MaDonna» на Неделю моды в Москве

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Новую коллекцию «MaDonna», на которую дизайнера вдохновил образ Джоконды, готовит адыгейская лаборатория моды SuzieM под руководством Сусанны Макеровой.

«В нашем случае это аллюзия на самую известную и не менее загадочную картину за все время существования человечества», — сообщила порталу Юга.ру Сусанна Макерова.

Дизайнер уточнила, что концепция новой коллекции SuzieM обращена к любителям искусства эпохи Возрождения и ценителям гения Леонардо Да Винчи. По одной из версий, он был сыном черкесской невольницы Альби. Якобы ее изображение Леонардо передал в ликах Девы Марии и Моны Лизы. 

«К теме Джоконды и гения Леонардо да Винчи обратилась и наш пиар-директор Саида Панеш. Это и легло в основу создаваемого нами образа. Возможно ли, чтобы итальянская Джоконда сокрушалась о тяжелой судьбе рабыни и горных пейзажах покинутой родины? Вот о чем размышляет Саида вслед за отечественными и зарубежными исследователями, сторонниками этой теории», — рассказывает о замысле коллекции Макерова.

Планируется, что полная коллекция одежды «MaDonna» в этностиле будет представлена летом на Неделе моды в Москве.

Как сообщали Юга.ру, в 8 марта создатель лаборатории моды «SuzieM» Сусанна Макерова предложила новый образ современной женщины.

Дизайн Майкоп Мода
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