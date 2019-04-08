Более 70% компаний отказывали соискателям после просмотра их профилей в соцсетях

По данным исследования, 72% работодателей отказывают в приеме на работу после проверки соцсетей кандидатов

Читайте также: Минтруда назвал самые стабильные сферы труда в России

Опрос проводила служба исследований HeadHunter с 5 по 12 марта 2019 года среди 106 российских работодателей. Около 16% из них признались, что никогда не проверяли профили кандидатов в соцсетях. Некоторые не придают им особого значения, у других нет на это времени, а третьи считают, что не всегда соцсети содержат актуальную информацию о человеке. Однако 72% компаний проверяют профили соискателей в соцсетях и отказывают им в приеме на работу.

«Грамотный менеджер по подбору персонала может почерпнуть из соцсетей немало полезной информации: чем увлекается кандидат, кто входит в круг его общения. Об этом говорят не только фотографии, но и записи на стене, комментарии, лайки, репосты», — комментирует руководитель пиар-службы макрорегиона Юг компании HeadHunter Алена Манохина. Около половины компаний (46%) проверяют кандидатов выборочно, причем 22% работодателей просматривают соцсети соискателей на любые позиции, еще в 16% — на должности руководителей и ведущих/старших специалистов.

Читайте также: ВНИИ труда назвали перспективные сферы для трудоустройства выпускников в России

Также 6% фирм следит за страницами сотрудников постоянно, а другие 58% — никак не контролируют профили работников. «Что интересно, представители 5% работодателей рассказали, что в их компаниях существует формальный список правил поведения в социальных сетях. На практике в 8% компаний даже были случаи, когда сотрудников увольняли из-за неподобающего поведения в интернете», — добавила Манохина.