Более 70% компаний отказывали соискателям после просмотра их профилей в соцсетях

Вся Россия

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По данным исследования, 72% работодателей отказывают в приеме на работу после проверки соцсетей кандидатов

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Опрос проводила служба исследований HeadHunter с 5 по 12 марта 2019 года среди 106 российских работодателей. Около 16% из них признались, что никогда не проверяли профили кандидатов в соцсетях. Некоторые не придают им особого значения, у других нет на это времени, а третьи считают, что не всегда соцсети содержат актуальную информацию о человеке.

Однако 72% компаний проверяют профили соискателей в соцсетях и отказывают им в приеме на работу.

«Грамотный менеджер по подбору персонала может почерпнуть из соцсетей немало полезной информации: чем увлекается кандидат, кто входит в круг его общения. Об этом говорят не только фотографии, но и записи на стене, комментарии, лайки, репосты», — комментирует руководитель пиар-службы макрорегиона Юг компании HeadHunter Алена Манохина.

Около половины компаний (46%) проверяют кандидатов выборочно, причем 22% работодателей просматривают соцсети соискателей на любые позиции, еще в 16% — на должности руководителей и ведущих/старших специалистов.

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Также 6% фирм следит за страницами сотрудников постоянно, а другие 58% — никак не контролируют профили работников.

«Что интересно, представители 5% работодателей рассказали, что в их компаниях существует формальный список правил поведения в социальных сетях. На практике в 8% компаний даже были случаи, когда сотрудников увольняли из-за неподобающего поведения в интернете», — добавила Манохина.

Как сообщали Юга.ру, в начале марта в Министерстве труда и социальной защиты России рассказали, представители каких профессий быстрее всего находят работу. Позже стало известно, что в Севастополе люди работают дольше всего — 39 часов в неделю. При этом меньше всего работают в Дагестане.

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