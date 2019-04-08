Адыгея получит более 433 млн рублей на ремонт дорог

Адыгея в 2019 году получит из федерального бюджета 433,6 млн рублей на строительство дорог

Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов по итогам встречи с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом, которая состоялась в Московской области на форуме «Национальные проекты — этап «реализация». В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Адыгея получит из федерального бюджета 433,6 млн. рублей, в том числе 29,8 млн. рублей из республиканского.

«Качественное транспортное сообщение имеет огромное значение для дальнейшего развития региона и, конечно, для комфорта и безопасности наших жителей. Сегодня мы реализуем ряд крупных проектов в этой сфере, а также выступили на федеральном уровне с инициативами строительства новых дорожных объектов. Участие в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" позволит нашей республике решить ряд актуальных задач дорожной отрасли», — подчеркнул глава Адыгеи.