Адыгея получит более 433 млн рублей на ремонт дорог
Адыгея в 2019 году получит из федерального бюджета 433,6 млн рублей на строительство дорог
Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов по итогам встречи с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом, которая состоялась в Московской области на форуме «Национальные проекты — этап «реализация». В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Адыгея получит из федерального бюджета 433,6 млн. рублей, в том числе 29,8 млн. рублей из республиканского.
«Качественное транспортное сообщение имеет огромное значение для дальнейшего развития региона и, конечно, для комфорта и безопасности наших жителей. Сегодня мы реализуем ряд крупных проектов в этой сфере, а также выступили на федеральном уровне с инициативами строительства новых дорожных объектов. Участие в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" позволит нашей республике решить ряд актуальных задач дорожной отрасли», — подчеркнул глава Адыгеи.
В минстрое Адыгеи уточнили, что региональный проект утвердили в феврале 2019 года. Он включает два направления: «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». В его рамках в 2019 году запланировали мероприятия по ремонту покрытия проезжей части 28 участков автомобильных дорог регионального значения и 13 перекрестков.
Общая протяженность автомобильных дорог в Республике Адыгея составляет 4 тыс. 785 км.
Как сообщали Юга.ру, Правительство РФ при распределении трансфертов выделило Адыгее 300 млн рублей на строительство нового участка обхода Майкопа. Эти деньги не входят в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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