Сочинский курорт «Горки Город» и National Geographic запустили фотоконкурс
Горный курорт «Горки Город» и «National Geographic Россия» организовали новый фотоконкурс «Красная Поляна. Что это для тебя?»
Каждый участник конкурса, приславший до 24 апреля фотографию, сделанную на курорте в любое время года, сможет выиграть проживание в одном из отелей курорта на три дня и две ночи с включенными прогулочными билетами на двоих. Работу победителя выставят на выставке в центре Москвы.
«Курорт "Горки Город" в Красной Поляне — идеальное место для того, чтобы влюбиться в чарующую природу Западного Кавказа. Расположившись в национальном заповеднике, курорт привлекает путешественников, которые испытывают страсть к горам и панорамным видам на их вершины. Зимой гости наслаждаются красотой снежной сказки и горнолыжными трассами международного уровня, а в летние месяцы наблюдают за потрясающими облаками на контрасте синего неба и ярко-зеленого реликтового леса, а также активно проводят время, пользуясь развлечениями под открытым небом», — рассказали в пресс-службе курорта.
С правилами конкурса можно ознакомиться на сайте National Geographic.
И другие события Краснодара с 5 по 7 апреля
Что мы узнали из большого интервью Сергея Галицкого
Статьи ПартнерскийСамые популярные блюда ресторанов Madyar Collection
Выбор краснодарцев и редакции
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.