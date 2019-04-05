Сочинский курорт «Горки Город» и National Geographic запустили фотоконкурс

Горный курорт «Горки Город» и «National Geographic Россия» организовали новый фотоконкурс «Красная Поляна. Что это для тебя?»

Каждый участник конкурса, приславший до 24 апреля фотографию, сделанную на курорте в любое время года, сможет выиграть проживание в одном из отелей курорта на три дня и две ночи с включенными прогулочными билетами на двоих. Работу победителя выставят на выставке в центре Москвы.

«Курорт "Горки Город" в Красной Поляне — идеальное место для того, чтобы влюбиться в чарующую природу Западного Кавказа. Расположившись в национальном заповеднике, курорт привлекает путешественников, которые испытывают страсть к горам и панорамным видам на их вершины. Зимой гости наслаждаются красотой снежной сказки и горнолыжными трассами международного уровня, а в летние месяцы наблюдают за потрясающими облаками на контрасте синего неба и ярко-зеленого реликтового леса, а также активно проводят время, пользуясь развлечениями под открытым небом», — рассказали в пресс-службе курорта.

С правилами конкурса можно ознакомиться на сайте National Geographic.