Суд в Геленджике взыскал 3,4 млн рублей с бывшего замглавы Коми
Геленджикский городской суд взыскал с бывшего вице-губернатора Республики Коми Александра Бурова более 3 млн рублей
Прокуратура республики выяснила, что с декабря 2011 года по сентябрь 2014 года Буров получал вознаграждение, не предусмотренное законодательством, несмотря на то, что это было запрещено. Каждый месяц работы заместителем руководителя региона он получал 100 тыс. рублей от Вячеслава Гайзера, который тогда был главой Коми.
«Федеральное законодательство не допускает получение лицами, замещающими государственные должности, вознаграждения в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Полученное таким образом вознаграждение подлежит обращению в доход РФ», — уточнили в прокуратуре.
Изначально иск к Бурову направили в Сыктывдинский районный суд Республики Коми, но его передали в Геленджик, потому что ответчик сменил место жительства.
Когда решение вступит в законную силу, прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение, сообщила 5 апреля пресс-служба прокуратуры Коми.
В сентябре 2018 года в отношении Вячеслава Гайзера и нескольких региональных чиновников возбудили уголовное дело по обвинению в создании организованного преступного сообщества и мошенничестве. Позже возбудили еще одно дело по обвинению в легализации доходов, полученных после преступления.
Следствие считает, что Гайзер и другие лица в 2006 году возглавляли преступное сообщество, участники которого незаконно завладели несколькими предприятиями в Республике Коми. Ущерб оценили в 4,5 млрд рублей. Дело рассматривается в суде, сообщает ТАСС.
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