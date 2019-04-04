Адыгея и Кубань создадут общую площадку «Тотального диктанта»

Впервые в этом году Адыгеи и Краснодарский край создадут одну общую для двух регионов площадку «Тотального диктанта»

Она будет организована в торговом центре «МЕГА Адыгея–Кубань». Диктаторами выступят известный в Краснодаре ведущий мероприятий Андрей Трегубов и победитель конкурса «Народный чтец» Анна Степцюра.

«На уникальной площадке, ради которой объединились штабы Майкопа и Краснодара, ожидается большое число участников. В целом акция в регионе, думаю, заинтересует многих, поскольку в этом году увеличилось число площадок, и все они открытые. Диктант можно писать без обязательной регистрации», — отметила порталу Юга.ру один из организаторов акции.

Всемирная акция состоится в 15-й раз, Адыгея присоединилась к ней шесть лет назад. За новостями от организаторов «Тотального диктанта» в республике можно следить в группе акции «ВКонтакте», а за новостями площадок в Краснодаре можно следить в другой группе.

Как писали Юга.ру, в этом году автором текста стал российский писатель и литературовед Павел Басинский. Он обещал, что текст будет в детективном ключе на основе школьных произведений по литературе.

Акция состоится 13 апреля в 14:00. Зарегистрироваться на нее можно на сайте «Тотального диктанта». Для этого нужно выбрать город и площадку.