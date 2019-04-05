Сбербанк на 62% увеличил объем выдачи кредитов физлицам на Кубани в 2018 году

Краснодарское отделение Сбербанка в 2018 году выдало кредиты физическим лицам на сумму 112,2 млрд рублей, что на 62% больше, чем годом ранее

Об этом 4 апреля сообщил заместитель председателя Юго-Западного банка — управляющий Краснодарским отделением ПАО «Сбербанк» Андрей Орешко на пресс-конференции по итогам прошедшего года. Кредитный портфель физлиц при этом вырос на 34% и составил 232,4 млрд рублей, привлеченные средства увеличились на 7% — до 353,1 млрд рублей. «Это свидетельствует о том, что у населения края сохраняется потребность как в сохранении денежных средств (остатки на счетах растут), так и в кредитовании», — сказал Орешко. Он отметил, что ключевым драйвером роста стали жилищные кредиты — их было выдано 30,5 тыс. штук, что на 44% больше, чем в 2017 году.

Кредитный портфель юридических лиц в крае по итогам года составил 143,8 млрд рублей, объем кредитования увеличился на 18% или в натуральном выражении 32 млрд рублей. Новых клиентов-юрлиц банк за год привлек почти вдвое больше, чем годом ранее — почти 30 тысяч. По словам Орешко, стратегическим направлением для Сбербанка является развитие безналичных сервисов. В их числе — реализуемый совместно с КубГУ сервис «Кампус», позволяющий использовать карты «Мир» как платежное средство и систему доступа на территории вуза, сервисы «Безналичная станица», по которым рост безналичных операций за год составил 239%, «Безналичный транспорт», который за месяц выполняет 1,7 млн операций в городах края, «Плати QR» для торговых точек с оборотом менее 10 тыс. рублей и другие. Все эти сервисы являются частью работы по исполнению дорожной карты по развитию безналичных платежей на территории ЮФО и СКФО.