Сбербанк на 62% увеличил объем выдачи кредитов физлицам на Кубани в 2018 году
Краснодарское отделение Сбербанка в 2018 году выдало кредиты физическим лицам на сумму 112,2 млрд рублей, что на 62% больше, чем годом ранее
Об этом 4 апреля сообщил заместитель председателя Юго-Западного банка — управляющий Краснодарским отделением ПАО «Сбербанк» Андрей Орешко на пресс-конференции по итогам прошедшего года.
Кредитный портфель физлиц при этом вырос на 34% и составил 232,4 млрд рублей, привлеченные средства увеличились на 7% — до 353,1 млрд рублей.
«Это свидетельствует о том, что у населения края сохраняется потребность как в сохранении денежных средств (остатки на счетах растут), так и в кредитовании», — сказал Орешко.
Он отметил, что ключевым драйвером роста стали жилищные кредиты — их было выдано 30,5 тыс. штук, что на 44% больше, чем в 2017 году.
Кредитный портфель юридических лиц в крае по итогам года составил 143,8 млрд рублей, объем кредитования увеличился на 18% или в натуральном выражении 32 млрд рублей. Новых клиентов-юрлиц банк за год привлек почти вдвое больше, чем годом ранее — почти 30 тысяч.
По словам Орешко, стратегическим направлением для Сбербанка является развитие безналичных сервисов. В их числе — реализуемый совместно с КубГУ сервис «Кампус», позволяющий использовать карты «Мир» как платежное средство и систему доступа на территории вуза, сервисы «Безналичная станица», по которым рост безналичных операций за год составил 239%, «Безналичный транспорт», который за месяц выполняет 1,7 млн операций в городах края, «Плати QR» для торговых точек с оборотом менее 10 тыс. рублей и другие.
Все эти сервисы являются частью работы по исполнению дорожной карты по развитию безналичных платежей на территории ЮФО и СКФО.
Среди новых сервисов для юрлиц Орешко упомянул образовательную платформу «Деловая среда», платформу bankofpartners.ru, виртуального оператора «Анна», открытие счета роботом, дистанционную регистрацию бизнеса и открытие счета.
Также управляющий прокомментировал закон об эскроу-счетах для застройщиков. По его словам, Сбербанк уже начал их открывать, а на территории края при участии банка и новороссийской строительной компании «Август» уже оформлена первая сделка покупки квартиры с участием счетов эскроу.
«Сбербанк полностью готов к реализации проекта. Мы понимаем, что спрос большой: за первый квартал этого года мы пообщались с большинством игроков строительного рынка, рассказали о своих условиях. Готовы к сотрудничеству с любой строительной компанией при соблюдении ей условий: проект должен быть прибыльным, требуется собственное участие застройщика (банк не готов брать на себя все риски), соответствие проекта всем требованием законодательства», — заключил Орешко.
Сейчас в Краснодарском крае работают 611 офисов Сбербанка, 465 из них — на территории небольших населенных пунктов.
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