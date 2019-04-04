Телеканал «UFC ТВ» появится в «Интерактивном ТВ» и сервисе Wink от «Ростелекома»

«Ростелеком» в апреле начнет транслировать в своих сервисах новый круглосуточный канал, посвященный UFC — международной организации по смешанным единоборствам

«UFC ТВ» на эксклюзивной основе будет транслироваться в «Интерактивном ТВ» на кнопке 600. Также он будет доступен на мультимедийной платформе Wink.

Канал начнет вещание с показа турнира «UFC Fight Night: Олейник vs Оверим» в Санкт-Петербурге, который состоится 20 апреля. На момент запуска «UFC ТВ» станет единственным в мире тематическим каналом UFC, рассказали 4 апреля в пресс-службе «Ростелекома».

На новом телеканале будут доступны прямые трансляции всех турниров UFC, а также их повторы в прайм-тайм. Помимо этого, в эфире появятся программы собственного производства, записи прошедших боев, интервью и обзоры, посвященные деятельности UFC.

«Мы собрали весь мир UFC на одной кнопке. Если раньше фанатам приходилось смотреть турниры на разных платформах, то сейчас, включив канал "UFC ТВ", они в любое время суток найдут качественный интересный контент про смешанные единоборства. Все самые яркие бои в прямом эфире, лучшие аналитические программы и обзоры — теперь российским зрителям они доступны на одном канале в высоком цифровом качестве и с хорошим переводом», — прокомментировал директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

Вице-президент UFC по России Андрей Громковский рассказал, что за последние месяцы в России запустили русскоязычный YouTube-канал UFC, и адаптировали глобальный сайт промоушена.

«Все это способствует эффективному развитию экосистемы UFC. Мы уверены, что новый телеканал сделает контент UFC доступным для еще более широкой аудитории, создав важную платформу для роста нашей фанатской базы, и закрепит имидж UFC как лидирующего спортивного бренда в России», — заключил Андрей Громковский.