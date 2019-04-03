На заводе Coca-Cola в Ростовской области в 2018 году произвели более 322 млн литров напитков

Партнерский Ростовская область

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Компания «Coca-Cola HBC Россия» сообщила об итогах работы ростовского завода в 2018 году

По итогам 2018 года на производстве на хуторе Новоалександровка выпустили более 322 млн литров напитков. Всего по стране заводы компании производят более 2 млн литров в год.

Завод на хуторе Новоалександровка производит безалкогольные прохладительные напитки под товарными знаками The Coca-Cola Company. Он открылся 26 сентября 2011 года и обеспечивает продукцией Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский край, Волгоградскую и Астраханскую область, а также республики Северного Кавказа.

Ростовский завод «Coca-Cola HBC Россия» производит 66 видов напитков в разной упаковке: безалкогольные газированные напитки Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite, Fanta, тоник Schweppes, питьевую газированную и негазированную воду BonAqua, холодный чай Fuze Tea, соки и нектары «Добрый», энергетический напиток Burn.

На ростовском заводе работают пять производственных линий. Мощность производства — до 450 млн литров напитков в год, сообщили в пресс-службе компании.

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