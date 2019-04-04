В Москве в возрасте 88 лет умер режиссер Георгий Данелия

Данелия скончался в Москве в возрасте 88 лет после длительной болезни, сообщила «Новая газета» со ссылкой на семью режиссера.

В феврале артиста госпитализировали из-за воспаления легких. Он попал в реанимацию и находился в искусственной коме.