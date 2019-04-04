Умер режиссер Георгий Данелия

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В Москве в возрасте 88 лет умер режиссер Георгий Данелия

Данелия скончался в Москве в возрасте 88 лет после длительной болезни, сообщила «Новая газета» со ссылкой на семью режиссера.

В феврале артиста госпитализировали из-за воспаления легких. Он попал в реанимацию и находился в искусственной коме.

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Георгий Данелия — советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, публицист. Родился 25 августа 1930 года в Тифлисе. Снял 19 фильмов, среди которых «Я шагаю по Москве», «Джентльмены удачи», «Афоня», «Мимино» и «Кин-дза-дза!».

Режиссер удостоен множества званий и государственных наград. Народный артист России, лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, Государственной премии РФ, имеет Орден «За заслуги перед Отечеством».

Как сообщали Юга.ру, 3 апреля в возрасте 68 лет скончался российский актер театра и кино Алексей Булдаков.

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