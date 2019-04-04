В России обсуждают возможность введения маткапитала на первого ребенка
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о необходимости дополнительной мотивации к появлению детей
Заместитель председателя Правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия» напомнила о том, что в стране действуют три вида федеральной финансовой поддержки семей с детьми. Однако, по ее словам, необходимо дополнительно стимулировать рождаемость в России.
Голикова рассказала, что власти обсуждают возможность введения материнского капитала уже после рождения первого ребенка.
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Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2018 года Голикова назвала причину низкой рождаемости в России. По ее мнению, одна из основных проблем, которые стоят перед молодыми семьями, — возможность иметь жилье. Россияне вынуждены откладывать рождение детей из-за выплаты ипотеки.
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