В России обсуждают возможность введения маткапитала на первого ребенка

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о необходимости дополнительной мотивации к появлению детей

Заместитель председателя Правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия» напомнила о том, что в стране действуют три вида федеральной финансовой поддержки семей с детьми. Однако, по ее словам, необходимо дополнительно стимулировать рождаемость в России.

Голикова рассказала, что власти обсуждают возможность введения материнского капитала уже после рождения первого ребенка.