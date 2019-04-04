ВНИИ труда назвали перспективные сферы для трудоустройства выпускников в России

Стало известно, какие выпускники смогут быстрее устроиться на работу по специальности в России

Специалисты из ВНИИ труда изучили данные открытых источников и выяснили, что хорошие шансы быстро найти работу у выпускников в сфере здравоохранения, авиационной и ракетно-космической техники, информатики и вычислительной техники и информационной безопасности.

Также быстро устроиться на работу смогут выпускники, связанные с образованием и педагогикой, сферой обслуживания, приборостроения и оптотехникой, пишет 4 апреля RT.

Как сообщали Юга.ру, в начале апреля специалисты Минтруда России сделали подборку наиболее высокооплачиваемых профессий. В них вошли мехатроники, бизнес-аналитики и бурильщики шпуров.