ВНИИ труда назвали перспективные сферы для трудоустройства выпускников в России
Стало известно, какие выпускники смогут быстрее устроиться на работу по специальности в России
Специалисты из ВНИИ труда изучили данные открытых источников и выяснили, что хорошие шансы быстро найти работу у выпускников в сфере здравоохранения, авиационной и ракетно-космической техники, информатики и вычислительной техники и информационной безопасности.
Также быстро устроиться на работу смогут выпускники, связанные с образованием и педагогикой, сферой обслуживания, приборостроения и оптотехникой, пишет 4 апреля RT.
Как сообщали Юга.ру, в начале апреля специалисты Минтруда России сделали подборку наиболее высокооплачиваемых профессий. В них вошли мехатроники, бизнес-аналитики и бурильщики шпуров.
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