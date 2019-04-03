На Кубани мужчину будут судить за убийство пятилетней падчерицы

В Краснодарском крае будут судить гражданина Азербайджана, которого обвиняют в сексуальном насилии и убийстве пятилетней падчерицы

Пятилетняя Вероника Тришкина пропала 13 марта 2018 года. Об исчезновении девочки сообщил ее 28-летний отчим Мурад Мирза Оглы Шахмирзаев, после чего он перестал выходить на связь с полицией. Днем 14 марта его нашли в Адлере, на допросе он сознался в убийстве.

По версии следствия, в ночь на 13 марта 2018 года Шахмирзаев был дома вместе с дочерью своей сожительницы. Мать девочки в это время была в больнице. Мужчина совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. После этого он не менее трех раз ударил девочку руками в грудь и живот, а затем пошел спать.

Утром мужчина увидел, что девочка не подает признаков жизни. Он уложил ее тело в сумку, вынес на берег реки и засыпал камнями.