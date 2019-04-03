На Кубани мужчину будут судить за убийство пятилетней падчерицы
В Краснодарском крае будут судить гражданина Азербайджана, которого обвиняют в сексуальном насилии и убийстве пятилетней падчерицы
Пятилетняя Вероника Тришкина пропала 13 марта 2018 года. Об исчезновении девочки сообщил ее 28-летний отчим Мурад Мирза Оглы Шахмирзаев, после чего он перестал выходить на связь с полицией. Днем 14 марта его нашли в Адлере, на допросе он сознался в убийстве.
По версии следствия, в ночь на 13 марта 2018 года Шахмирзаев был дома вместе с дочерью своей сожительницы. Мать девочки в это время была в больнице. Мужчина совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. После этого он не менее трех раз ударил девочку руками в грудь и живот, а затем пошел спать.
Утром мужчина увидел, что девочка не подает признаков жизни. Он уложил ее тело в сумку, вынес на берег реки и засыпал камнями.
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Затем злоумышленник сообщил соседям, что падчерица пропала, и стал создавать видимость ее поисков, после чего перестал выходить на связь. Соседи рассказали полицейским об исчезновении ребенка. После этого мужчину задержали в одном из хостелов в Адлерском районе.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что девочка умерла из-за тупой травмы живота.
Мужчину обвинили по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней) и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего). Уголовное дело направили в суд, сообщили 3 апреля в пресс-службе СК России.
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