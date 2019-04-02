В Краснодаре пройдут «Дни адыгского кино»

С 9 по 14 апреля на фестивале «Дни адыгского кино» в Краснодаре покажут фильмы, созданные в соседней республике за последние годы

Мероприятие пройдет в кинотеатре «Кубанькино». Всего в программе «Дней адыгского кино» шесть фильмов, в том числе документальные, научно-популярные и художественные: «Черкешенка» режиссеров Аскарбия Нагаплева и Хусейна Даурова, «Черкесия. Чужбина» Аскарбия Нагаплева и Вахтанга Микеладзе, «Шагди. Опережающий полет стрелы» Аскарбия Нагаплева и Артура Лаутеншлегера, «Черкесия. Адыгэ Хабзэ» Юрия Нехая, «Черкесия» Бирамхана Газиева и Хусейна Даурова, «Сумерки надежд» Руслана Хачемизова и Кассея Хачегогу.

Читайте также: В Адыгее откроют бесплатные курсы для желающих изучить адыгейский язык