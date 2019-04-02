В Краснодаре пройдут «Дни адыгского кино»
С 9 по 14 апреля на фестивале «Дни адыгского кино» в Краснодаре покажут фильмы, созданные в соседней республике за последние годы
Мероприятие пройдет в кинотеатре «Кубанькино». Всего в программе «Дней адыгского кино» шесть фильмов, в том числе документальные, научно-популярные и художественные: «Черкешенка» режиссеров Аскарбия Нагаплева и Хусейна Даурова, «Черкесия. Чужбина» Аскарбия Нагаплева и Вахтанга Микеладзе, «Шагди. Опережающий полет стрелы» Аскарбия Нагаплева и Артура Лаутеншлегера, «Черкесия. Адыгэ Хабзэ» Юрия Нехая, «Черкесия» Бирамхана Газиева и Хусейна Даурова, «Сумерки надежд» Руслана Хачемизова и Кассея Хачегогу.
Проект организован при поддержке министерств культуры Краснодарского края и Адыгеи, представительства Союза кинематографистов РФ в Республике Адыгея и постоянного представительства Республики Адыгея при губернаторе Краснодарского края.
В первый и последний день проекта показы будут бесплатными. Стоимость билетов на другие показы — 120 рублей.
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