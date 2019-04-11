13 апреля в краснодарском торговом центре OZ МОЛЛ выступит группа IOWA

Концерт пройдет в рамках акции «Весенняя Мани Мания» . В 19:00 на ледовом катке торгового центра начнется шестой розыгрыш сертификатов от OZ МОЛЛ, который завершится концертом IOWA. Вход на мероприятие свободный.

Группа IOWA известна по песням «Улыбайся», «Маршрутка», «Мама», «Простая песня», «Бьет бит», «Мои стихи, твоя гитара». В составе коллектива — автор текстов и вокалистка Катя Иванчикова, автор музыки и соло-гитарист Леонид Терещенко и Василий Буланов, который играет за вертушками и на ударных. В своих песнях музыканты рассказывают простые и смешные истории, которые происходили в их жизни или воображении.

Группа неоднократно становилась обладателем музыкальных наград, в том числе «Золотого граммофона», Премии RU.TV и Российской национальной музыкальной премии, сообщили в пресс-службе OZ МОЛЛ.