В Краснодаре пройдет бесплатный концерт группы IOWA
13 апреля в краснодарском торговом центре OZ МОЛЛ выступит группа IOWA
Концерт пройдет в рамках акции «Весенняя Мани Мания». В 19:00 на ледовом катке торгового центра начнется шестой розыгрыш сертификатов от OZ МОЛЛ, который завершится концертом IOWA. Вход на мероприятие свободный.
Читайте также:
Группа IOWA известна по песням «Улыбайся», «Маршрутка», «Мама», «Простая песня», «Бьет бит», «Мои стихи, твоя гитара». В составе коллектива — автор текстов и вокалистка Катя Иванчикова, автор музыки и соло-гитарист Леонид Терещенко и Василий Буланов, который играет за вертушками и на ударных. В своих песнях музыканты рассказывают простые и смешные истории, которые происходили в их жизни или воображении.
Группа неоднократно становилась обладателем музыкальных наград, в том числе «Золотого граммофона», Премии RU.TV и Российской национальной музыкальной премии, сообщили в пресс-службе OZ МОЛЛ.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.