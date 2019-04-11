В Краснодаре пройдет бесплатный концерт группы IOWA

Партнерский Краснодарский край

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13 апреля в краснодарском торговом центре OZ МОЛЛ выступит группа IOWA

Концерт пройдет в рамках акции «Весенняя Мани Мания». В 19:00 на ледовом катке торгового центра начнется шестой розыгрыш сертификатов от OZ МОЛЛ, который завершится концертом IOWA. Вход на мероприятие свободный.

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Группа IOWA известна по песням «Улыбайся», «Маршрутка», «Мама», «Простая песня», «Бьет бит», «Мои стихи, твоя гитара». В составе коллектива — автор текстов и вокалистка Катя Иванчикова, автор музыки и соло-гитарист Леонид Терещенко и Василий Буланов, который играет за вертушками и на ударных. В своих песнях музыканты рассказывают простые и смешные истории, которые происходили в их жизни или воображении. 

Группа неоднократно становилась обладателем музыкальных наград, в том числе «Золотого граммофона», Премии RU.TV и Российской национальной музыкальной премии, сообщили в пресс-службе OZ МОЛЛ.

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