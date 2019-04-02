В Краснодаре семилетняя девочка погибла при пожаре в частном доме
В Краснодаре 2 апреля следователи возбудили уголовное дело после гибели ребенка во время пожара
Частный дом загорелся утром 2 апреля на улице Гагарина в поселке Индустриальном. В доме жили женщина, ее сожитель и трое детей. Рано утром женщина проснулась от плача ребенка и обнаружила, что дом горит. Она стала будить детей и выводить их из дома, но не смогла вернуться в здание, чтобы забрать дочь. Соседи прибежали на помощь погорельцам, вызвали пожарную службу и медиков.
Тело семилетней девочки нашли после локализации пожара. Ее шестилетний брат получил ожоги, его доставили в больницу.
Одной из возможных причин пожара назвали замыкание электропроводки.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, площадь пожара достигла 80 кв. метров.
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