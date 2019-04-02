Краснодарский суд запретил Fasten передавать заказы нелегальным таксистам

Первомайский районный суд Краснодара 1 апреля вынес решение по административному делу службы такси Fasten

В ходе проверки ведомство выявило, что в такси работают перевозчики без лицензии. Кроме того, прокуратура попросила суд запретить заключать договоры с лицами, не имеющими разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, и передавать им получаемые заказы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

При этом Fasten является не службой такси, а онлайн-сервисом для водителей и пассажиров, подчеркивают в компании. Согласно российскому законодательству, контроль за выдачей разрешений и их наличием при оказании услуг перевозки осуществляют муниципальные власти.

«Речь идет о прецедентном для агрегаторов споре: должна ли коммерческая организация осуществлять контроль за выдачей разрешений, их наличием при оказании услуг перевозки? По закону РФ, эту функцию осуществляют муниципальные власти. Сервисы компании "Фастен Рус" — это информационные платформы, которые объединяют пользователей и перевозчиков. Наша главная задача — обеспечивать горожанам удобный способ вызвать такси, а также давать возможность перевозчикам зарабатывать на своем автомобиле. Наша компания неукоснительно соблюдает и будет соблюдать требования действующего законодательства. Решение суда не вступило в законную силу и обжалуется. Сервис заказа перевозок Fasten работает и будет работать в Краснодаре в штатном режиме», — прокомментировала порталу Юга.ру руководитель пресс-службы Fasten Зоя Австрийская.

Также в Fasten отметили, что это не первый подобный спор и ранее такие дела решались в пользу агрегаторов.

Как сообщали Юга.ру, сервис заказа такси Fasten, работающий в США, запустили в Краснодаре в феврале 2018 года.