«Не служил, а поешь». В Краснодаре уличный музыкант ударил ножом прохожего, недовольного исполнением армейских песен
В одном из подземных переходов Краснодара подрались уличный музыкант и прохожий, сделавший ему замечание
Инцидент произошел в переходе на улице Российской. После конфликта в больницу с ножевыми ранениями доставили 19-летнего жителя Ленинградского района.
«У него возник конфликт с уличным музыкантом из-за того, что последний не служил в армии, при этом исполнял песни по данной тематике. В ходе потасовки он нанес молодому человеку два удара ножом в область груди, после чего забрал свой музыкальный инструмент и скрылся в неизвестном направлении», — сообщили в УМВД по Краснодару.
Полицейские опросили очевидцев случившегося и установили личность и место проживания музыканта. Им оказался 35-летний краснодарец, ранее судимый за угрозу убийством и грабеж. Он сознался в преступлении, пояснив, что защищался от нападок молодого человека.
Мужчину задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), предусматривающей до 10 лет лишения свободы.
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