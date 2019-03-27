В Майкопе разработают схему контейнерных площадок в частном секторе

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в марте рекомендовал расширить пилотный проект по установке контейнеров по сбору мусора в частном секторе Майкопа

Для более оперативного решения этого вопроса Кумпилов поручил кабмину региона оказать финансовое содействие региональному оператору для покупки новых контейнеров.

На основании успешного результата по установке контейнеров в частном секторе одного из районов Майкопа Мурат Кумпилов поручил мэру республиканского центра Андрею Гетманову разработать схему оборудования дополнительных контейнерных площадок в городе, сообщили в пресс-службе главы республики.

Как сообщил мэр Майкопа Андрей Гетманов, пилотной территорией, где установлены передвижные закрытые контейнеры, стала улица Прямая от Пушкина до Пролетарской. Жители остальных районов оставляют мусор на земле по определенному графику.

«Проект себя оправдал. Он исключит разнос мусора по прилегающей территории животными, просыпание в кюветы. Однако со временем и жители соседних районов стали пользоваться установленными контейнерами, поэтому есть потребность в расширении пилотной зоны», — сказал Андрей Гетманов.

Мурат Кумпилов напомнил о важности работы по актуализации базы данных для формирования платежей за вывоз мусора.

«Необходимо также активизировать работу по благоустройству всех муниципалитетов, наведению порядка после зимы и санитарной очистки лесополос, придорожных территорий», — подчеркнул глава Адыгеи.

Сейчас на территории Адыгеи в уборке твердых коммунальных отходов задействованы 60 единиц коммунальной техники. Все машины оснащены системой ГЛОНАСС, что позволяет специалистам диспетчерской службы в режиме онлайн отслеживать маршрут и скорость движения машин для всестороннего контроля за качеством работы.

Как сообщали Юга.ру, в середине февраля в частном секторе Майкопа в рамках эксперимента установили первые пять передвижных контейнеров для сбора мусора.