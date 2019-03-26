Отстраненного от должности сенатора Арашукова хотят проверить на вменяемость
Рауфа Арашукова, которого отстранили от должности сенатора Совета Федерации от Карачаево-Черкесии, собираются проверить на вменяемость
Об этом 26 марта на заседании Басманного суда в Москве заявил следователь Следственного комитета России Андрей Горбарчук. По его словам, специалисты проведут экспертизу на вменяемость Арашукова, а по его делу назначили комплексную судебную бухгалтерскую экспертизу, сообщает «Интерфакс».
Суд рассматривал ходатайства следствия о продлении ареста отсраненному сенатору, его двоюродному брату — гендиректору АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслану Арашукову, а также директору филиала ООО «Газпром Ставрополь» в Ессентуках Алану Кятову.
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Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в феврале говорил, что Арашукова не будут замещать на время следственных действий. На тот момент он был действующим сенатором несмотря на то, что находился под арестом. 12 марта суд отстранил Арашукова от должности сенатора по ходатайству Главного следственного управления СК России. Решение будет действовать до конца расследования уголовного дела.
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