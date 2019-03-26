Отстраненного от должности сенатора Арашукова хотят проверить на вменяемость

Рауфа Арашукова, которого отстранили от должности сенатора Совета Федерации от Карачаево-Черкесии, собираются проверить на вменяемость

Об этом 26 марта на заседании Басманного суда в Москве заявил следователь Следственного комитета России Андрей Горбарчук. По его словам, специалисты проведут экспертизу на вменяемость Арашукова, а по его делу назначили комплексную судебную бухгалтерскую экспертизу, сообщает «Интерфакс». Суд рассматривал ходатайства следствия о продлении ареста отсраненному сенатору, его двоюродному брату — гендиректору АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслану Арашукову, а также директору филиала ООО «Газпром Ставрополь» в Ессентуках Алану Кятову.