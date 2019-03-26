В Адыгее волонтеры занялись очисткой берегов горных рек от мусора
В Адыгее с 23 марта по 1 июня будет проходить цикл экологических акций «Горная река — чистые берега»
В рамках акции волонтеры и экологи проведут масштабную уборку мусора на территории вдоль горных рек.
Первое мероприятие состоялось 23 марта с использованием рафтов для обследования русла и сбора мусора в труднодоступных местах. Как сообщили в Негосударственном природоохранном центре «НАБУ-Кавказ», при помощи инструкторов Федерации рафтинга Адыгеи было обследовано 6 км русла горной реки Белой.
«Работали одновременно береговая и речная команды из 26 человек. Всего собрали более 15 мешков мусора», — отметили организаторы.
В первой акции этого года приняли участие сотрудники «НАБУ-Кавказ», природного парка «Большой Тхач», ООО «Экоцентр», управления по охране окружающей среды и природным ресурсам республики, Федерации рафтинга Адыгеи, а также глава администрации Даховского сельского поселения Григорий Бородкин.
«НАБУ-Кавказ» проводит акцию «Горная река — чистые берега» в четвертый раз. В прошлом году было организовано 15 акций, в них приняли участие 300 волонтеров.
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