В Адыгее волонтеры занялись очисткой берегов горных рек от мусора

В Адыгее с 23 марта по 1 июня будет проходить цикл экологических акций «Горная река — чистые берега»

В рамках акции волонтеры и экологи проведут масштабную уборку мусора на территории вдоль горных рек.

Первое мероприятие состоялось 23 марта с использованием рафтов для обследования русла и сбора мусора в труднодоступных местах. Как сообщили в Негосударственном природоохранном центре «НАБУ-Кавказ», при помощи инструкторов Федерации рафтинга Адыгеи было обследовано 6 км русла горной реки Белой.

«Работали одновременно береговая и речная команды из 26 человек. Всего собрали более 15 мешков мусора», — отметили организаторы.