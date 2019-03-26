Житель Тобольска с опухолью мозга предложил пожертвовать свое сердце больному из Северной Осетии
Молодой человек из Тобольска, у которого нашли опухоль головного мозга, хотел стать донором для жителя Северной Осетии с пороком сердца
У 19-летнего жителя Владикавказа Руслана Илаева обнаружили врожденный порок сердца. В марте его состояние здоровья стало ухудшаться. Медики заявили, что ему необходима операция в Германии.
26-летний житель Тобольска, который решил остаться неизвестным, поскольку его родственники не знают о заболевании, предложил стать донором сердца для Илаева. Он рассказал волонтерам из Северной Осетии, что у него был инсульт, после которого молодого человека парализовало. Недавно врачи обнаружили у него опухоль, и предложил оформить передачу сердца юридически.
Однако Илаев отказался от помощи, потому что ему требуется только замена клапана сердца.
Жителя Тобольска пригласили на инклюзивный форум «Без границ», который будет проходить с 1 по 5 июня в Северной Осетии. Он обещал приехать, пишет «72.ру».
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