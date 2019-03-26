Во всех районах Адыгеи собираются установить умные скамейки и фонари

В Адыгее в рамках проекта «Бережливое правительство» планируют использовать смарт-технологии при благоустройстве общественных территорий

Умные зоны должны появиться во всех районах республики. Такую задачу поставил глава Адыгеи Мурат Кумпилов 25 марта перед руководителями муниципальных образований. Инициативы касаются установки умных фонарей с системой, контролирующей уровень дневного освещения, умных скамеек с подогревом и розетками для зарядки телефона. Такие устройства будут работать при помощи солнечных батарей. Предполагается создание новых зон Wi-Fi, системы «Безопасный город» и применение других современных технологий при обустройстве общественных территорий.