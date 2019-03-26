Во всех районах Адыгеи собираются установить умные скамейки и фонари
В Адыгее в рамках проекта «Бережливое правительство» планируют использовать смарт-технологии при благоустройстве общественных территорий
Умные зоны должны появиться во всех районах республики. Такую задачу поставил глава Адыгеи Мурат Кумпилов 25 марта перед руководителями муниципальных образований.
Инициативы касаются установки умных фонарей с системой, контролирующей уровень дневного освещения, умных скамеек с подогревом и розетками для зарядки телефона. Такие устройства будут работать при помощи солнечных батарей. Предполагается создание новых зон Wi-Fi, системы «Безопасный город» и применение других современных технологий при обустройстве общественных территорий.
Читайте также:
Кроме того, муниципалитетам рекомендовали активнее внедрять раздельный сбор мусора по программе «Чистый город».
«В рамках создания комфортной городской среды при реконструкции территории необходимо прокладывать инженерные сети с учетом дальнейшего использования смарт-технологий», — отметил Мурат Кумпилов.
Как пояснил руководитель администрации главы Адыгеи и кабмина республики Мурат Тхакушинов, сейчас пилотной площадкой является Майкоп, где в рамках «Бережливого правительства» уже внедряются смарт-технологии в общественном транспорте, уличном освещении, сборе мусора. В планах — создание смарт-территории в районе зоны отдыха на «Мэздахе», в микрорайоне Михайлова за мемориалом «Родник Солдатский».
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат (в том числе матерные слова с пропущенными буквами и звездочками), клевета, любые нарушения законов РФ, заведомо недостоверная информация, могущая нанести вред читателям, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.