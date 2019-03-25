На Ставрополье чиновник потребовал у кооператива оплатить брусчатку для двора мэрии и присвоил ее

Экс-главу города Благодарного и экс-замминистра ЖКХ Ставрополья Сергея Бычкова заподозрили в присвоении 1 млн рублей

По данным правоохранительных органов, Бычков, будучи главой Благодарного, потребовал от членов правления сельскохозяйственного кооператива «Гигант» деньги на благотворительность.

Ему передали миллион рублей, который предназначался на покупку брусчатки для благоустройства территории у здания мэрии. Купленные материалы не были поставлены на баланс администрации, при этом при выполнении работ Бычков включил в них стоимость брусчатки.

Все материалы по данным фактам передали следствию, передает NewsTracker.

Как писали Юга.ру, в феврале Бычков стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий. По данным следствия, в 2017 году он попросил бизнесмена благоустроить территорию корпуса центральной районной больницы и пообещал оплату за счет бюджета. Но после выполнения работ предприниматель ничего не получил.