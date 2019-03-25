У «МегаФона» появился тариф с кэшбэком

Мобильный оператор «МегаФон» в марте обновил линейку тарифов «Включайся», добавив функцию кэшбэка

В тарифную линейку добавили три новых продукта. С помощью тарифа-конструктора «Включайся! Выбирай» можно сформировать условия эксклюзивного тарифа с нужным интернет-трафиком, минутами и СМС. В тарифе «Включайся! Смотри» есть подписка на сервис «МегаФон ТВ», где доступны 50 ТВ-каналов, популярные российские и зарубежные сериалы и фильмотека на 1,5 тыс. кинолент. «Включайся! Премиум» включает безлимитный интернет и СМС, тысячи минут для разговоров и бесплатные опции в сервисах «ЛитРес», «Антивирус», «Журналы», «МегаФон ТВ». На обновленной линейке «Включайся» доступен кэшбэк 20% от ежемесячного платежа и общения в международном роуминге.

«Мы мониторим потребности своих клиентов с помощью обратной связи и анализируем общие тенденции пользования услугами связи с помощью BigData. В первую очередь при изменении тарифов мы опирались на запрос клиентов получать кэшбэк как наиболее востребованную фишку среди активных пользователей и иметь возможность экономить здесь и сейчас, пользуясь цифровыми сервисами "МегаФона". В целом в стране этой линейкой пользуются почти 20 млн человек, и многие уже перешли на обновленную версию "Включайся". А за первые дни действия новых тарифов тысячи абонентов на Кубани и в Адыгее тоже воспользовались этим предложением», — рассказал директор МегаФона по Краснодарскому краю и Адыгее Игорь Остатюк.

Кэшбэк можно поменять на оплату услуг и сервисов: киноновинки и сериалы в «МегаФон ТВ», «МегаФон Музыку», книги и журналы. В салонах «МегаФона» кэшбэком можно оплачивать покупку гаджетов и аксессуаров, сообщает пресс-служба оператора.