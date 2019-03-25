Два человека погибли в аварии на Кубани

Краснодарский край

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В Славянском районе 24 марта два человека погибли в аварии и еще трое пострадали

ДТП произошло в 21:10 на трассе Новороссийск — Керчь. По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-21134 выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Mercedes Sprinter, двигающейся во встречном направлении.

В результате аварии водитель отечественного автомобиля и его 19-летний пассажир погибли на месте. Еще одну 20-летнюю девушку из легковушки, 61-летнего водителя Mercedes и его 70-летнюю пассажирку доставили в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ГИБДД ДТП Славянский район смерть
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