На объектах ГК «ЮгСтройИнвест» в Ставрополе побывал министр строительства Владимир Якушев

Глава Минстроя 22 марта посетил новый микрорайон «Российский»

Якушев осмотрел объекты вместе с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, главой Ставрополя Андреем Джатдоевым и генеральным директором ГК «ЮгСтройИнвест» Юрием Ивановым.

Комплексная застройка в жилом комплексе на площади 10 га представлена девятью многоэтажными домами. Вместе с первыми зданиями строят ясли на 160 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс. В юго-западном районе Ставрополя планируется строительство детского сада на 300 мест и школы на 1,5 тыс. учащихся. Проект реализует ГК «ЮгСтройИнвест».

Гендиректор группы компаний Юрий Иванов ознакомил гостей с проектом «Российского» и ходом строительства. Он рассказал, что компания подготовилась к изменениям законодательства — первый опыт новой формы финансирования строительства многоквартирных жилых домов в ЖК «Российский» применят уже в августе.

«Мы понимаем, что работа по счетам эскроу — это путь по которому пойдет первичный рынок жилья в России. На сегодняшний день проводится большая подготовительная работа. Группа компаний подала заявки в уполномоченные банки на получение кредита при работе с эскроу-счетами. Все заявки приняты к рассмотрению и полным ходом идет проверка необходимой документации. Хотелось бы отметить, что в переходный период "ЮгСтройИнвест" не снизит темпы по количеству введенного жилья в эксплуатацию», — сказал Иванов.