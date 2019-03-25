На объектах ГК «ЮгСтройИнвест» в Ставрополе побывал министр строительства Владимир Якушев
Глава Минстроя 22 марта посетил новый микрорайон «Российский»
Якушев осмотрел объекты вместе с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, главой Ставрополя Андреем Джатдоевым и генеральным директором ГК «ЮгСтройИнвест» Юрием Ивановым.
Комплексная застройка в жилом комплексе на площади 10 га представлена девятью многоэтажными домами. Вместе с первыми зданиями строят ясли на 160 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс. В юго-западном районе Ставрополя планируется строительство детского сада на 300 мест и школы на 1,5 тыс. учащихся. Проект реализует ГК «ЮгСтройИнвест».
Гендиректор группы компаний Юрий Иванов ознакомил гостей с проектом «Российского» и ходом строительства. Он рассказал, что компания подготовилась к изменениям законодательства — первый опыт новой формы финансирования строительства многоквартирных жилых домов в ЖК «Российский» применят уже в августе.
«Мы понимаем, что работа по счетам эскроу — это путь по которому пойдет первичный рынок жилья в России. На сегодняшний день проводится большая подготовительная работа. Группа компаний подала заявки в уполномоченные банки на получение кредита при работе с эскроу-счетами. Все заявки приняты к рассмотрению и полным ходом идет проверка необходимой документации. Хотелось бы отметить, что в переходный период "ЮгСтройИнвест" не снизит темпы по количеству введенного жилья в эксплуатацию», — сказал Иванов.
По мнению Якушева, переход на новую систему сможет гарантировать дольщикам надежную защиту.
«Банки будут просчитывать строительные проекты, что позволит избежать повторения ситуации с обманутыми дольщиками. Ведь основная масса строителей, которые попали в число недобросовестных, приступили к реализации проекта, не просчитав предварительно свои возможности», — сказал он.
Якушев отметил, что строительная отрасль сегодня также несет и социальную нагрузку, создавая новые рабочие места.
«Учитывая то, что вы будете двигаться вперед, войдете в новую систему, будете наращивать объемы, вам наверняка потребуются компетентные специалисты», — сказал министр генеральному директору ГК «ЮгСтройИнвест».
Иванов согласился с Якушевым, пояснив, что недостаток специалистов в отрасли связан с провалом в системе профобразования в 90-2000-е годы. Он отметил, что по этой причине «ЮгСтройИнвест» готовит специалистов на своих строительных площадках.
Деятельность группы компаний «ЮгСтройИнвест» отмечена престижными федеральными наградами: дипломом победителя всероссийского конкурса «Сделано в России», знаком «Надежный застройщик России», дипломом всероссийской премии «Лидер года». Застройщик создает социальную инфраструктуру в своих микрорайонах, уже сдано в эксплуатацию девять детских садов и две школы. В стадии строительства два школьных комплекса на 1,1 тыс. и 1,5 тыс. учащихся и два детских сада с ясельными группами на 160 и 300 мест.
Застройщик работает в трех городах Юга России: Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону. В Краснодаре «ЮгСтройИнвест» строит два микрорайона — «Губернский» и «Панорама», сообщает пресс-служба компании.
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