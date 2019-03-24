Стена старинного особняка обрушилась на Ставрополье

Ставропольский край

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В Ессентуках 24 марта в пристройке двухэтажного здания XIX века обрушилась стена

ЧП произошло в 14:20 на улице Красноармейской, 3. В пристройке к дому обрушилась стена, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Старопольскому краю.

В результате происшествия никто не пострадал. Здание отклчили от электричества, воды и газа.

Руководитель пресс-службы администрации города Виктория Герасименко рассказала, что особняк построен в 1847 году. Стена обрушилась в нежилой пристройке. Угрозы обрушения самого дома нет. Однако может обрушиться пристройка. 

Герасименко пояснила, что в доме прописаны 16 человек. Но по факту там жило меньше людей, сообщает ТАСС.

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