Стена старинного особняка обрушилась на Ставрополье
В Ессентуках 24 марта в пристройке двухэтажного здания XIX века обрушилась стена
ЧП произошло в 14:20 на улице Красноармейской, 3. В пристройке к дому обрушилась стена, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Старопольскому краю.
В результате происшествия никто не пострадал. Здание отклчили от электричества, воды и газа.
Руководитель пресс-службы администрации города Виктория Герасименко рассказала, что особняк построен в 1847 году. Стена обрушилась в нежилой пристройке. Угрозы обрушения самого дома нет. Однако может обрушиться пристройка.
Герасименко пояснила, что в доме прописаны 16 человек. Но по факту там жило меньше людей, сообщает ТАСС.
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