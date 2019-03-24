Вице-мэра Майкопа арестовали на два месяца по делу о взятке

Заместителя мэра Майкопа Михаила Галушко, подозреваемого в получении взятки, 24 марта арестовали на два месяца

Такое решение вынес Майкопский городской суд.

«В отношении 39-летнего заместителя мэра Майкопа, который подозревается в получении взятки, по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца», — уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе Майкопского горсуда.

Как сообщили Юга.ру, 39-летнего замглавы Майкопа задержали 22 марта в своем рабочем кабинете при получении взятки в 90 тыс. рублей.