Двое детей и женщину на «зебре» сбил водитель легковушки в Сочи
В Адлерском районе Сочи 24 марта на пешеходном переходе сбили двоих детей и женщину
ДТП случилось в 11:05 на улице Мира, в районе дома 99. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Skoda наехал на троих человек, которые переходили дорогу по переходу.
В результате столкновения женщина и двое детей получили травмы. Их госпитализировали с места ДТП, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
Как писали Юга.ру, 13 марта двое детей и взрослый пострадали в ДТП на встречке в Сочи.
Магнолии, цветущие лужайки, зеркальные кадки
Чем заняться в выходные 23-24 марта. Выбор Эволюции Юга.ру
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат (в том числе матерные слова с пропущенными буквами и звездочками), клевета, любые нарушения законов РФ, заведомо недостоверная информация, могущая нанести вред читателям, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.