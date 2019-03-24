Двое детей и женщину на «зебре» сбил водитель легковушки в Сочи

Краснодарский край

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В Адлерском районе Сочи 24 марта на пешеходном переходе сбили двоих детей и женщину

ДТП случилось в 11:05 на улице Мира, в районе дома 99. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Skoda наехал на троих человек, которые переходили дорогу по переходу.

В результате столкновения женщина и двое детей получили травмы. Их госпитализировали с места ДТП, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

Как писали Юга.ру, 13 марта двое детей и взрослый пострадали в ДТП на встречке в Сочи.

Дети ДТП Сочи
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