В Дагестане будут судить директора спортшколы, где при взрыве газа погибли три ученика

Дагестан

Распечатать

На директора Карлабкинской детско-юношеской споршколы в Левашинском районе Дагестана в марте завели уголовное дело о халатности, из-за которой погибли три подростка

Следствие установило, что 24 сентября 2018 года директор спортшколы, зная об утечке природного газа из подземного газопровода, не обеспечил безопасность учеников на занятиях.

2 октября в тренерской комнате здания произошел хлопок и возгорание газо-воздушной смеси. В результате пострадали пять подростков, трое из них позже скончались в больнице.

На директора школы завели уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к обязанностям, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщила 22 марта пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану.

Проводится комплекс следственных действий для закрепление доказательств вины подозреваемого, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.

Как сообщали Юга.ру, при взрыве газа 2 октября пострадали ученики в возрасте от 14 до 18 лет. Двое из них получили более 90% ожогов тела и 9 октября скончались в больнице Дагестана. На следующий день в Нижнем Новгороде умер третий юноша.

Взрыв Газ Дети Следственный комитет смерть Школа
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

«Краснодар-3» на выезде проиграл «Спартаку-Нальчику»
В Дагестане будут судить директора спортшколы, где при взрыве газа погибли три ученика
ФК «Урожай» одержал победу над «Волгарем»
«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом вместе с введением безбагажного тарифа
В парке «Краснодар» покажут футбольный матч Казахстан — Россия
Минздрав назвал главную причину мужской смертности в России

Лента новостей

Фоторепортажи

Как выглядит парк «Краснодар» ранней весной

Магнолии, цветущие лужайки, зеркальные кадки

Статьи

Парк-школа в Краснодаре организует летний лагерь

Почему школа «Лучистая» не может закрыться на каникулы

Статьи

Балет, тренинг спасателя, детская химическая лаборатория

Чем заняться в выходные 23-24 марта. Выбор Эволюции Юга.ру

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат (в том числе матерные слова с пропущенными буквами и звездочками), клевета, любые нарушения законов РФ, заведомо недостоверная информация, могущая нанести вред читателям, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.

Читайте также

Реклама на портале