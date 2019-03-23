В Дагестане будут судить директора спортшколы, где при взрыве газа погибли три ученика

На директора Карлабкинской детско-юношеской споршколы в Левашинском районе Дагестана в марте завели уголовное дело о халатности, из-за которой погибли три подростка

Следствие установило, что 24 сентября 2018 года директор спортшколы, зная об утечке природного газа из подземного газопровода, не обеспечил безопасность учеников на занятиях.

2 октября в тренерской комнате здания произошел хлопок и возгорание газо-воздушной смеси. В результате пострадали пять подростков, трое из них позже скончались в больнице.

На директора школы завели уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к обязанностям, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщила 22 марта пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану.

Проводится комплекс следственных действий для закрепление доказательств вины подозреваемого, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.

Как сообщали Юга.ру, при взрыве газа 2 октября пострадали ученики в возрасте от 14 до 18 лет. Двое из них получили более 90% ожогов тела и 9 октября скончались в больнице Дагестана. На следующий день в Нижнем Новгороде умер третий юноша.