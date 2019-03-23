В Новороссийске произошел пожар в двухэтажке, есть пострадавший 

В новороссийской станице Натухаевской ночью 23 марта произошел пожар в жилом доме

На место происшествия направили 10 пожарных и 3 спецмашины.

В 4:15 спасатели получили сообщение о возгорании в двухэтажном многоквартирном жилом доме на улице Красной.

В 5:08 огонь на площади 40 кв. метров был потушен.

При пожаре пострадал один человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, 22 января в Новороссийске спасатели эвакуировали 120 человек из горящей многоэтажки на улице Рубина.