В Новороссийске произошел пожар в двухэтажке, есть пострадавший
В новороссийской станице Натухаевской ночью 23 марта произошел пожар в жилом доме
В 4:15 спасатели получили сообщение о возгорании в двухэтажном многоквартирном жилом доме на улице Красной.
На место происшествия направили 10 пожарных и 3 спецмашины.
В 5:08 огонь на площади 40 кв. метров был потушен.
При пожаре пострадал один человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, 22 января в Новороссийске спасатели эвакуировали 120 человек из горящей многоэтажки на улице Рубина.
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