В Краснодаре на улице Чкалова ограничили движение из-за ремонта сети

В Краснодаре 23 марта временно ограничат проезд на участке улицы Чкалова

Ограничение будет действовать до 22:00 на отрезке улицы Чкалова от Чапаева до Карасунской.

Изменения схемы движения связаны с ремонтом инженерных сетей, сообщила пресс-служба администрации Краснодара.