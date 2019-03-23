В Краснодаре на улице Чкалова ограничили движение из-за ремонта сети
В Краснодаре 23 марта временно ограничат проезд на участке улицы Чкалова
Ограничение будет действовать до 22:00 на отрезке улицы Чкалова от Чапаева до Карасунской.
Изменения схемы движения связаны с ремонтом инженерных сетей, сообщила пресс-служба администрации Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, 24 марта в центре Краснодара из-за велогонки ограничат движение на улицах Буденного, Кузнечной, Леваневского, Янковского и Седина.
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