«Билайн» усилил сеть 4G на музыкальном фестивале Alfa Future People Snow Edition в горах Сочи

Мобильный оператор «Билайн» стал технологическим партнером первого зимнего фестиваля Alfa Future People Snow Edition, который будет проходить в Сочи с 22 по 24 марта

Музыкальный фестиваль проходит на горнолыжном курорте «Роза Хутор». Впервые его проводят не летом, а весной. Артисты выступят на нескольких сценах, которые установили в горах.

В горной Олимпийской деревне на высоте 1,1 тыс. метров установили сцену от «Билайн» — Yarko Stage. Отсюда 22 марта стартует трехдневный музыкальный марафон.

Для гостей и участников мероприятия сделали сайт Jvyarko-beeline.ru, который позволит следить за программой и отправлять свои селфи на экран, установленный на главной сцене, сообщили в пресс-службе «Билайн».

Компания также подготовила зоны отдыха с бесплатной зарядкой гаджетов, шезлонгами и пуфами под полосатыми пальмами и фотозонами. На станции «Анлим Change» можно будет получить аксессуары для активного отдыха, обменяв их на временно ненужные вещи.

В пространстве Jvyarko («Живи ярко») гости смогут застраховать свой телефон от случайных повреждений. Для клиентов компании будут действовать специальные предложения на каршеринг от Belka Car и скидки.