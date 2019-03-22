«Билайн» усилил сеть 4G на музыкальном фестивале Alfa Future People Snow Edition в горах Сочи
Мобильный оператор «Билайн» стал технологическим партнером первого зимнего фестиваля Alfa Future People Snow Edition, который будет проходить в Сочи с 22 по 24 марта
Музыкальный фестиваль проходит на горнолыжном курорте «Роза Хутор». Впервые его проводят не летом, а весной. Артисты выступят на нескольких сценах, которые установили в горах.
В горной Олимпийской деревне на высоте 1,1 тыс. метров установили сцену от «Билайн» — Yarko Stage. Отсюда 22 марта стартует трехдневный музыкальный марафон.
Для гостей и участников мероприятия сделали сайт Jvyarko-beeline.ru, который позволит следить за программой и отправлять свои селфи на экран, установленный на главной сцене, сообщили в пресс-службе «Билайн».
Компания также подготовила зоны отдыха с бесплатной зарядкой гаджетов, шезлонгами и пуфами под полосатыми пальмами и фотозонами. На станции «Анлим Change» можно будет получить аксессуары для активного отдыха, обменяв их на временно ненужные вещи.
В пространстве Jvyarko («Живи ярко») гости смогут застраховать свой телефон от случайных повреждений. Для клиентов компании будут действовать специальные предложения на каршеринг от Belka Car и скидки.
«Билайн» усилил на курорте сеть 4G. Посетители смогут выкладывать в соцсети фотографии и вести прямые трансляции с выступлений музыкальных групп в режиме онлайн. Для гостей фестиваля работает бесплатный Wi-Fi.
Для абонентов «Билайн», подключенных к тарифу «Анлим», беспроводная сеть не так актуальна, потому что они могут качать сами и раздавать интернет друзьям, не экономя мобильный трафик.
«Мы поддерживаем летний музыкальный фестиваль Alfa Future People с момента его основания и рады новому опыту. Сочетание гор, снега и атмосферы праздника подходит под слоган "Живи на яркой стороне"», — сказала руководитель департамента по интегрированным коммуникациям ПАО «ВымпелКом» Оксана Трофимова.
Информацию о всех предложениях, созданных для фестиваля, доступна на сайте.
Как сообщали Юга.ру, «Билайн» обеспечил сеть 4G в 58 населенных пунктах Краснодарского края и Адыгеи, на 30% увеличив зоны покрытия сети. Трафик 4G вырос в 2,5 раза, число пользователей скоростного мобильного интернета — в 1,5 раза.
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