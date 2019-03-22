«Ростелеком» стал партнером Адыгейского нового года в Майкопе

В Майкопе 21 марта компания «Ростелеком» поддержала празднование Адыгейского нового года

На площадке «Ростелекома» можно было протестировать услугу «Видеонаблюдение» , которая позволяет через интернет контролировать безопасность дома. Push-уведомления приходят мгновенно, а видео хранятся в защищенном облаке.

«Ростелеком» создал тематическую площадку, где можно было принять участие в игре «Интерактивные опции», чтобы освоить функции «Интерактивного ТВ» и научиться управлять просмотром. Участникам объясняли, как заказывать фильмы в видеотеке, откладывать просмотр передач, находить пропущенные программы, узнавать курсы валют и прогноз погоды.

На празднике работала тематическая фотозона «Ростелекома», где аквагримом можно было нанести символику компании и адыгейского флага. Кроме Компания провела конкурсы и викторины, победители которых получили ценные призы и подарки.

Также на мероприятии «Ростелеком» организовал бесплатную точку доступа Wi-Fi с СМС-авторизацией.

«С нашими активностями мы органично вписались в атмосферу праздника. Такие мероприятия — хорошая возможность пообщаться напрямую с нашими клиентами и теми, кто только планирует ими стать. Например, сегодня нам удалось продемонстрировать, что "Интерактивное ТВ" — это не просто телевидение, а настоящий центр домашних развлечений, где каждый член семьи может сформировать пакет каналов и передач на свой вкус», — отметил заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Азамат Бжемухов.