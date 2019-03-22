В Краснодаре произошел пожар в «Ашане» в ТЦ «Сказка»

В Краснодаре утром 22 марта загорелся «Ашан» на улице Шоссе Нефтяников

Сообщение о возгорании в гипермаркете поступило спасателям в 9:48.

Прибывшие на место пожарные установили, что площадь возгорания составила 1 кв. метр, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Огонь потушили до приезда спасателей.

Из здания эвакуировали 40 человек. Погибших и пострадавших нет.

Как писали Юга.ру, 12 марта в Краснодаре загорелся склад бумажных изделий в проезде Майском. Площадь пожара составила 1400 кв. метров.