Кубанского экс-судью обвинили в получении взятки от сотрудников ФСКН и МВД
Следователи в марте предъявили обвинение бывшему судье Щербиновского районного суда за покушение на мошенничество и крупную взятку
По данным следствия, судья рассматривал уголовное дело против мужчины, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков. Оперативное сопровождение оказывали сотрудники регионального управления ФСКН и управления МВД на транспорте. Подсудимый обжаловал их действия. Тогда судья сообщил правоохранителям, что их могут привлечь к уголовной ответственности, и предложил им за 500 тыс. рублей вынести обвинительный приговор мужчине.
В 2016 году судья вынес обвинительный приговор и получил за это 230 тыс. рублей. В январе 2017 года судья сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что передаст деньги в полицию. После этого он получил оставшиеся 300 тыс. рублей, после чего его задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
Экс-судью обвинили по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество с использованием служебного положения) и по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере), сообщили 22 марта в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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