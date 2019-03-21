В Крыму одна школьница умерла и еще одна попала в реанимацию от отравления лекарством

В Красноперекопске 21 марта 15-летняя девочка погибла после употребления неизвестных препаратов, еще одна школьница попала в реанимацию

Инцидент произошел в школе № 4 около 9:55. После употребления неизвестных медицинских препаратов 15-летняя девочка погибла, вторая находится в реанимации в состоянии средней тяжести. При этом подростка госпитализировали в тяжелом состоянии, однако сейчас ситуация стабилизировалась, рассказал директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко «Крыминформу».

Информацию о гибели школьницы подтвердили в правоохранительных органах. На месте работают следователи.