В Крыму одна школьница умерла и еще одна попала в реанимацию от отравления лекарством

Крым

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В Красноперекопске 21 марта 15-летняя девочка погибла после употребления неизвестных препаратов, еще одна школьница попала в реанимацию

Инцидент произошел в школе № 4 около 9:55. После употребления неизвестных медицинских препаратов 15-летняя девочка погибла, вторая находится в реанимации в состоянии средней тяжести. При этом подростка госпитализировали в тяжелом состоянии, однако сейчас ситуация стабилизировалась, рассказал директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко «Крыминформу».

Информацию о гибели школьницы подтвердили в правоохранительных органах. На месте работают следователи.

Как сообщали Юга.ру, в декабре в Сочи пятеро детей отравились лекарствами. В конце января прокуратура через суд добилась отзыва лицензии у сочинской сети аптек ООО «Босфор», где продолжали продавать сильнодействующие препараты без рецепта.

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