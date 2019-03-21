На Кубани водитель машины погиб, врезавшись в ограждение
В Мостовском районе ночью 20 марта машина врезалась в ограждение и перевернулась, водитель погиб
Авария произошла в 3:00 на трассе поселок Мостовской — станица Хамкетинская. По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля Lifan наехал на барьерное ограждение и перевернулся.
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Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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