На Кубани водитель машины погиб, врезавшись в ограждение

Краснодарский край

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В Мостовском районе ночью 20 марта машина врезалась в ограждение и перевернулась, водитель погиб

Авария произошла в 3:00 на трассе поселок Мостовской — станица Хамкетинская. По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля Lifan наехал на барьерное ограждение и перевернулся.

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В результате аварии мужчина погиб на месте. Сотрудники ГИБДД выяснили, что его ранее лишили прав.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, 18 марта в Белореченском районе произошло ДТП с участием пассажирской маршрутки и иномарки, в котором пострадали четыре человека.

ГИБДД ДТП Мостовской район смерть
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