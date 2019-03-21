Фестиваль дворовых игр устроят в «Сочи Парке»

С 23 по 31 марта в первом тематическом парке страны «Сочи Парк» пройдет традиционный фестиваль дворовых игр «Большая перемена»

Для всех желающих организуют турниры по интеллектуальным, подвижным и настольным играм. В каждой локации парка устроят свою игровую площадку.

Так, на Аллее огней соберутся участники соревнований по шахматам, шашкам и гигантской дженге, в Краю науки и фантастики — по резиночке, классикам, квадрату, в Резиденции Бабы Яги — по фантикам, коробку и крестикам-ноликам.

«Ежедневно в 13:00 стартуют отборочные туры: все результаты занесут в турнирные таблицы, и судьи объявят победителей. Торжественные награждения лидеров соревнований Фестиваля дворовых игр будут проходить на главной сцене "Сочи Парка" с 17:00», — рассказали в пресс-службе парка.