Фестиваль дворовых игр устроят в «Сочи Парке»

Краснодарский край

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С 23 по 31 марта в первом тематическом парке страны «Сочи Парк» пройдет традиционный фестиваль дворовых игр «Большая перемена»

Для всех желающих организуют турниры по интеллектуальным, подвижным и настольным играм. В каждой локации парка устроят свою игровую площадку.

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Так, на Аллее огней соберутся участники соревнований по шахматам, шашкам и гигантской дженге, в Краю науки и фантастики — по резиночке, классикам, квадрату, в Резиденции Бабы Яги — по фантикам, коробку и крестикам-ноликам.

«Ежедневно в 13:00 стартуют отборочные туры: все результаты занесут в турнирные таблицы, и судьи объявят победителей. Торжественные награждения лидеров соревнований Фестиваля дворовых игр будут проходить на главной сцене "Сочи Парка" с 17:00», — рассказали в пресс-службе парка.

© Фото пресс-службы «Сочи Парка»
© Фото пресс-службы «Сочи Парка»
© Фото пресс-службы «Сочи Парка»
© Фото пресс-службы «Сочи Парка»

Как сообщали Юга.ру, 22 марта в «Сочи Парке» стартует новый, юбилейный сезон, парк перейдет на полный режим работы. С 22 по 31 марта парк будет открыт с 11:00 до 19:00, с 1 апреля — с 11:00 до 18:00, детский развлекательный центр «Страна Медведия» и «Колесо Времени» — с 11:00 до 20:00.

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