Школьники летом получат скидку на проезд в поездах по России

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РЖД на лето предоставят детям скидку в 50% на билеты на поезда, следующие по России

Льготный проезд предоставят детям от 10 до 17 лет. Скидку предоставят на покупку билетов в плацкартные, общие вагоны, поезда второго и третьего класса, а также с местами для сидения, курсирующих по России. Она не будет распространяться на скоростные и высокоскоростные поезда, сообщили в пресс-службе РЖД.

В поездах, следующих транзитом, льготу предоставят на территории РФ. В поездах иностранных перевозчиков скидку предоставят с билетной части тарифа по территории РФ.

Школьники смогут воспользоваться скидкой с 1 июня по 31 августа. Билеты можно купить в кассах или на сайте РЖД.

При покупке билетов для детей от пяти до десяти лет весь год действует тариф, который составляет 35% от стоимости взрослого билета. Детям до пяти лет оформляют бесплатный билет.

Дети Поезда РЖД Школьники
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Школьники летом получат скидку на проезд в поездах по России
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