В Горячем Ключе провели газ в станицу Саратовскую

Партнерский Краснодарский край

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В станице Саратовской 20 марта ввели в эксплуатацию газопровод

В честь пуска газа в газораспределительные сети микрорайона «Военсовхоз» состоялось торжественное зажжение факела.

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«Газпром газораспределение Краснодар» запустил в станице газопровод высокого и низкого давления протяженностью 3100 метров и шкафной газорегуляторный пункт. После его ввода в эксплуатацию около 100 домов смогут перейти на отопление природным газом.

Газопровод построили в рамках долгосрочной краевой целевой программы «Газификация Краснодарского края». Специалисты филиала № 9 АО «Газпром газораспределение Краснодар» выполнили работу по муниципальному контракту, сообщила пресс-служба «Газпром газораспределение Краснодар».

«Новый газопровод позволит жителям отказаться от твердого топлива и перейти на отопление своих домов с помощью природного газа. На сегодняшний день наши специалисты полностью подготовили к приему газа 7 домовладений и выдали 24 технических условия на подключение к газоснабжению», — рассказал директор филиала № 9 АО «Газпром газораспределение Краснодар» Вячеслав Волкогон.

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