Полиция задержала подозреваемого в убийстве дочери бизнесмена из Майкопа
Подозреваемого в убийстве 19-летней дочери предпринимателя из Майкопа поймали 19 марта в Московской области, где он пытался скрыться от следствия
Сотрудники уголовного розыска Майкопа и Люберцев задержали мужчину в поселке Томилино и этапировали в Майкоп. Следователь следственного отдела СУ СК РФ по Адыгее Азамат Татлок сообщил порталу Юга.ру, что 20 марта будет решаться вопрос о мере пресечения для подозреваемого.
Как сообщали Юга.ру, 16 марта в Майкопе во время ограбления дома убили 19-летнюю дочь местного предпринимателя. Мужчина проник в дом девушки и напал на нее, несколько раз ударив по голове, отчего она скончалась на месте.
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