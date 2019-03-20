Полиция задержала подозреваемого в убийстве дочери бизнесмена из Майкопа

Подозреваемого в убийстве 19-летней дочери предпринимателя из Майкопа поймали 19 марта в Московской области, где он пытался скрыться от следствия

Сотрудники уголовного розыска Майкопа и Люберцев задержали мужчину в поселке Томилино и этапировали в Майкоп. Следователь следственного отдела СУ СК РФ по Адыгее Азамат Татлок сообщил порталу Юга.ру, что 20 марта будет решаться вопрос о мере пресечения для подозреваемого.

Как сообщали Юга.ру, 16 марта в Майкопе во время ограбления дома убили 19-летнюю дочь местного предпринимателя. Мужчина проник в дом девушки и напал на нее, несколько раз ударив по голове, отчего она скончалась на месте.